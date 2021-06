Levantamento considera diferentes setores econômicos - Foto: Jheyce Correia

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 16:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi a segunda do estado do Rio de Janeiro que teve o melhor saldo na geração de postos de trabalhos formais, no primeiro quadrimestre desde ano. Os dados divulgados pelo governo federal mostram que entre janeiro e abril, a cidade teve um saldo de 2.213, e ficou atrás apenas da capital, que fechou o período com saldo de 8.088 postos de trabalho formais.

Para o superintendente da Juventude, Lucas Ramon, responsável pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Arraial do Cabo, esse resultado é um reflexo do esforço conjunto do poder público com a iniciativa privada. “Estamos no começo da gestão, e a previsão é que esses números sejam sempre positivos!", destacou Lucas.

O levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) considera os quatro setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Além de Arraial do Cabo, todos os outros municípios que compõem a Região dos Lagos saldo positivo durante o período. Veja o desempenho de cada um deles:

Cabo Frio – 293

Armação dos Búzios – 200

Araruama – 162

São Pedro da Aldeia – 102

Saquarema – 37

Iguaba Grande – 29