Limpeza subaquática aconteceu na Marina dos Pescadores, na Praia dos AnjosFoto: Divulgação

Publicado 06/06/2021 23:45

ARRAIAL DO CABO – Uma ação de limpeza retirou neste sábado (5), dezenas de pneus do mar de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com os voluntários, a limpeza subaquática aconteceu na Marina dos Pescadores, na Praia dos Anjos, e marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Além dos pneus, os voluntários também retiraram do fundo do mar cadeira, latinhas de alumínio, cordas e objetos de ferro. Um caminhão precisou ser utilizado para retirar o lixo do local.



A iniciativa teve a participação da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC), da Associação dos Pescadores Artesanais de Mergulho de Arraial do Cabo (APAMAC), e da Associação dos Barqueiros Tradicionais e Extrativistas das Praias de Arraial do Cabo (ABTEPAC).



PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DO MEIO AMBIENTE



