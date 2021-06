Por O Dia

Publicado 06/06/2021 22:25

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai continuar a partir desta semana, a aplicação de doses da vacina contra a Covid-19, em profissionais da educação que atuam nas redes pública, privada e em instituições federais de ensino básico. Segundo a Prefeitura, a vacinação com a primeira dose da AstraZeneca vai acontecer entre esta segunda (7) e quarta-feira (9), em diferentes pontos da cidade.

SEGUNDA-FEIRA (7) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 14H ÀS 16H



Publicidade

• Profissionais da educação pública e privada, que tenham entre 40 e 18 anos de idade.



TERÇA-FEIRA (8) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 14H ÀS 16H



Publicidade

• Profissionais da educação pública e privada, que tenham entre 30 e 39 anos de idade.



QUARTA-FEIRA (9) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 14H ÀS 16H



Publicidade

• Profissionais da educação pública e privada, que tenham entre 18 e 29 anos de idade.



LOCAIS DE VACINAÇÃO



Publicidade

Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Prainha;

Escola Municipal Vera Felizardo, Figueira.