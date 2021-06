Por O Dia

Publicado 04/06/2021 13:00 | Atualizado 04/06/2021 13:03

ARRAIAL DO CABO – Um homem condenado a oito anos por tráfico de drogas, e que estava foragido da Justiça, foi preso nessa quinta-feira (3), no Centro de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, o foragido estava em uma moto e foi abordado durante um patrulhamento de rotina da corporação, pela Avenida Getúlio Vargas.