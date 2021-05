Por O Dia

Publicado 13/05/2021 16:33

Rio - O foragido Antônio Peres Miceli, o Tuninho, de 39 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (13), na Rua Progresso, em Santa Tereza, Zona Central do Rio, por policiais militares da UPP Prazeres/Escondidinho e equipes do Policiais do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade, após cruzamento de dados de inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

Antônio Peres Miceli, o Tuninho, estava foragido desde agosto de 2020 Portal dos Procurados

Antônio Peres é apontado como um dos principais assaltantes de veículos e turistas da região, e teria participação em um roubo a 33 turistas ingleses em 2006. O grupo foi alvo do assalto ao desembarcar no Rio de Janeiro, por quatro homens armados no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade. Na ocasião, os turistas foram ameaçados com granadas durante o assalto.Contra ele constava um mandando de prisão em aberto, expedido no dia 21 de agosto de 2020, pelo crime de roubo majorado. Em sua ficha criminal constam 25 anotações criminais, sendo vinte por roubo, três por agressão, uma por assassinato e uma por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.A ocorrência foi conduzida para a 7ª DP (Santa Tereza). O preso foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:• Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177• APP "Disque Denúncia RJ"• Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).O anonimato é garantido.