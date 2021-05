124ª DP de Saquarema Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:33 | Atualizado 28/05/2021 14:38

Rio - Policiais da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (27), um homem e uma mulher suspeitos de maltratar o próprio filho, um bebê de quatro meses. A criança está hospitalizada em estado gravíssimo, com costelas quebradas, hematomas espalhados pelo corpo e lesões internas na garganta.

Segundo a unidade, agentes chegaram até o casal a partir de relatos de conselheiros tutelares depois do bebê ser internado. As testemunhas informaram que já acompanhavam os casos de maus-tratos desde março deste ano. Os pais da criança, que têm deficiência auditiva e de fala, prestaram depoimento na delegacia com a ajuda de um intérprete de libras da prefeitura de Saquarema.

Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, o casal foi autuado por expor a perigo a vida ou saúde de pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.