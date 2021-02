Danilo Gentili DIVULGAÇÃO

Publicado 01/02/2021 18:25

Rio - Chegou ao fim depois de mais de sete anos o processo movido por Michele Maximino contra o humorista Danilo Gentili. A técnica em enfermagem, conhecida como maior doadora de leite humano do Brasil, foi chamada de "vaca" pelo humorista, que também a comparou com o ator pornográfico Kid Bengala durante um programa de televisão.

A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não é mais possível recorrer, segundo informação do G1. De acordo com a sentença, além de Gentili, o humorista Marcelo Mansfield e a Rádio e Televisão Bandeirantes também foram condenados por danos morais a Michele.



Eles devem pagar R$ 80 mil, com atualização de 1% por mês, a contar de outubro de 2013, quando as ofensas foram proferidas. "Estou feliz, porque a justiça foi feita. É uma vitória minha, em prol da amamentação, e uma prova de que ele estava errado. A sentença, com a multa, ficou em R$ 187 mil, dividido para os três alvos”, afirmou a doadora em entrevista ao G1.

Em fevereiro de 2020, Michele deu à luz o quarto filho e voltou a doar seu leite para ajudar bebês prematuros. Um ano depois, ela cotinua contribuindo para o banco de leite.