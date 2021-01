Jair Bolsonaro tem histórico de agressões verbais a jornalistas e apoiadores Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:22 | Atualizado 28/01/2021 13:13

Rio - Nesta quarta-feira, viralizou um vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), no qual ele comenta a compra milionária de latas de leite condensado e diz que eram para "enfiar no rabo da imprensa" . O registro é de um almoço do presidente com apoiadores, dentre eles artistas conhecidos nacionalmente, o que gerou revolta por parte dos seguidores.

Na manhã desta quinta, inclusive, o nome do cantor sertanejo Amado Batista figurava entre os assuntos mais comentados no Twitter por aparecer no vídeo. Rick, da dupla com Renner, também aparece no registro em que Bolsonaro xinga imprensa e é exaltado com o coro de "mito, mito" em seguida.

"E quando eu vejo a imprensa me atacar, dizendo que comprei dois milhões e meio de latas de leite condensado… vai pra pu** que o pariu. Imprensa de merd* essa daí. É para enfiar no rabo de vocês aí. De vocês não, de vocês da imprensa, essa lata de leite condensado", disse o presidente aos apoiadores.

Apesar de não aparecem claramente no vídeo, outros artistas surgiram em fotos do evento, como a cantora Naiara Azevedo e o Sorocaba, da dupla com Fernando, gerando revolta entre parte dos seguidores nas redes sociais.

Famosos que prestigiaram Bolsonaro mandar a imprensa enfiar leite condensado no rabo:



Neymar Pai

Naiara Azevedo

Sorocaba

Diego & Arnaldo

Amado Batista

Rick

Netinho

Marcão do Povo



Instagram/viteeras https://t.co/K30mb4GGjX e Instagram/danielcfreitas https://t.co/zH9ETz0wHe pic.twitter.com/BEmvCmFtK8 — Paulo Pacheco (@ppacheco1) January 28, 2021

Marcão do Povo — noemia cardoso (@NegaErnst) January 28, 2021 Guardem bem esses nomes:

Sorocaba, Amado Batista e Nayara Azevedo.

Todos almoçando em churrascaria com o Borsolino ontem. — Marcelo Serrano (@mserrano) January 28, 2021 Depois de reunião com Bolsonaro, Amado Batista muda nome para Odiado Batista. — Robs™ #VemVacina (@beruta) January 28, 2021 Tem um cstor também, o renner gargalhando do xingamento — Biazita gomes (@biazitagomes) January 27, 2021

