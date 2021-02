Pamela Moscardi descobriu que era amante do jogador Patrick de Paula Reprodução Instagram

Aos 22 anos, Pamela Moscardi, esteticista de São Paulo, descobriu que era amante de um jogador do Palmeiras. Ela, que também atua como influenciadora digital, afirma que há cerca de 20 dias começou a se relacionar com o meio-campo Patrick de Paula, acreditando que o rapaz estava solteiro, mas através de uma publicação dele nos stories do Instagram, descobriu que ele está em um relacionamento sério.

"Ele me mandou outra mensagem esse final de semana, me chamando pra ir em uma festa com ele. Mas eu não fui, porque eu não pude sair esse final de semana. E ele postou uma foto com a namorada dele e eu não sabia que ele tinha namorada. Ele postou fazendo uma homenagem pra ela. No Instagram dele não tem nada mostrando que ele está em um relacionamento sério. Quando ele postou, eu entrei no Instagram dela e vi que eles têm um relacionamento que não é recente, porque tem fotos deles antigas. A publicação em homenagem a ela estava nos stories e antes de completar as 24h que fica no ar, ele apagou", conta Pamela, que chegou a ir à casa do jogador e conhecer os amigos dele.



"O Patrick me levou na casa dele com os dois empresários dele lá, que são amigos íntimos dele. Foi a despedida do apartamento dele, porque ele estava se mudando para uma cobertura. Até o jogador Danilo, que joga no Palmeiras também, estava lá. Ele me apresentou pra eles, mas não como namorada, foi como se eu fosse a pessoa que ele estava se relacionando no momento. Me senti enganada", diz a morena, que ainda pretende tirar satisfação com o atleta por ter omitido o fato de estar namorando.