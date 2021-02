Diego Costa AFP PHOTO / Janek SKARZYNSKI

São Paulo - O Palmeiras ainda tem a final da Copa do Brasil pela frente, contra o Grêmio, mas já começou a projetar a temporada de 2021. De acordo com o portal inglês 'SkySports', o Alviverde irá repatriar o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. O centroavante de 32 anos, deixou o Atlético de Madrid no último mês e está livre no mercado.

Ainda conforme informações do portal inglês, o atleta receberá mais de R$ 16 milhões por temporada, e assinará por dois anos. Clubes da Turquia, Qatar e Arábia Saudita também estavam de olho no atacante, mas nenhum agradou Diego, que é torcedor declarado do Palmeiras. Um dos times do 'Big six' da Inglaterra também tentou contratá-lo, mas em vão.



Revelado pelo Barcelona Esportivo Capela-SP, Diego Costa deixou o Brasil cedo, em 2006, quando foi contratado pelo Braga-POR. Após empréstimo no Penafiel, o atacante assinou com o Atlético de Madrid. Depois da primeira passagem pelos colchoneros, vestiu as camisas do Celta, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano e Chelsea, antes de retornar ao Atleti.