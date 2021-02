Lucas Crispim Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:55 | Atualizado 11/02/2021 19:58

Rio - Rebaixado para a Série B da próxima temporada, o Botafogo já começa a pensar no futuro. Destaque do Guarani em 2020, o atacante Lucas Crispim foi oferecido ao Alvinegro, que estuda a contratação do atleta. De acordo com o jornalista Wellington Arruda, Crispim tem o nome analisado pela diretoria do clube carioca.

Aos 26 anos, Lucas Crispim já passou por clubes como Santos, onde foi revelado, Vasco da Gama, Joinville, Atlético-GO, Ituano e São Bento. Em entrevista recente, o próprio atacante revelou ter propostas de clubes da série A, B e exterior. Cruzeiro e América-MG são os possíveis clubes que também estão de olho no jogador.