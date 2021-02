Matheus Nascimento.Treino do Botafogo no Estadio Nilton Santos. 24 de julho de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:06

Rio - Joia das categorias de base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento, tem recebido sondagens de outros clubes brasileiros. De acordo com o jornal 'Zero Hora', o Grêmio é um dos interessados no jogador de 16 anos. O jovem atuou na partida contra o Tricolor Gaúcho, na última segunda-feira, e recebeu elogios de Renato Portaluppi.

"Como treinador, é difícil ver um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que, apesar da pouca idade, já é acima da média. A gente torce que esteja aparecendo mais um craque para o futebol brasileiro. Está de parabéns o Botafogo. É cuidar bem desse garoto, lapidar, ele tem muito a crescer", disse Renato após a goleada de 5 a 2.



Ainda segundo o portal, o desejo é antigo, e o Grêmio cogitou a tirar Matheus do Botafogo ainda na base, mas o Alvinegro foi rápido e fez um contrato profissional para o atacante. Agora, o clube brasileiro que quiser tirar o atleta do clube carioca terá de pagar R$ 150 milhões. Para equipes do exterior, o valor é de R$ 325 milhões.