Gatito fernandez, goleiro do Botafogo. Foto: Gilvan de Souza Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 20:56

Rio - As polêmicas envolvendo o goleiro Gatito Fernández e o ex-presidente do Botafogo Carlos Augusto Montenegro esquentaram os bastidores do Alvinegro no início da semana. Chamado de covarde pelo dirigente, o paraguaio se defendeu em entrevista ao 'Ge.com'. O arqueiro revelou que ficou 10 meses com salários atrasados em 2020.

Publicidade

"Meus representantes entraram em contato com Montenegro e a comissão que estava levando o Botafogo no ano passado. Eles conversaram com eles para saber o que estava acontecendo com a minha situação no clube, porque eu tinha quase 10 meses de salário atrasado (nove meses de imagem e quatro de CLT)", disse antes de completar:



"Então, eles falaram que, no caso de não conseguir ficar em dia comigo, que se chegasse futura proposta me deixassem sair, óbvio. Desde que seja bom para o clube também", comentou o goleiro do Botafogo, que já soma 146 partidas com a camisa do Alvinegro e o título carioca de 2018. Gatito tem contrato até o final de 2021.