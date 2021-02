Bochecha VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 22:00

Rio - Revelado pelas categorias de base do Botafogo, o meia Gustavo Bochecha comentou sobre a saída do Alvinegro, no ano passado. O meio-campista de 24 anos, que hoje defende o Juventude, conversou com o 'Ge.com', e lamentou a forma como foi tratado no final da passagem pelo clube.

"Não posso negar que minha saída do Botafogo não foi da melhor maneira. Ouvi muitas coisas injustas. Mas é seguir e olhar para frente. Consegui, aqui no Juventude, ter sequência como titular e acredito que era isso que estava precisando. Ter uma continuidade para poder apresentar meu melhor futebol. Foram 42 jogos. Isso faz muita diferença para aumentar a confiança e, consequentemente, o rendimento", disse Bochecha, antes de emendar:



"Foi uma temporada espetacular e agradeço muito ao Juventude por isso. Acreditaram no meu potencial e me deram todo o apoio para que eu pudesse render. Participar desse momento histórico de fazer o Juventude voltar à elite do futebol brasileiro após 14 anos é inexplicável", encerrou.