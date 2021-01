O goleiro Gatito Fernández Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Por O Dia

Rio - Sem atuar pelo Botafogo desde setembro, o goleiro Gatito Fernández pode deixar o Botafogo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o paraguaio estaria incomodado pela falta de diálogo para discutir plano de carreira ou valorização.

A possível queda para a Série B pode dificultar ainda mais a permanência do experiente jogador, de 32 anos. Segundo o portal, os seus empresários estariam procurando outras possibilidades para o goleiro em 2021. Apesar disso, nenhuma proposta chegou ao Botafogo, e o paraguaio não indicou intenção de deixar o time.





Segundo o site, o clube carioca afirma que uma possível extensão do contrato só vai ser negociada no ano que vem. Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo entende que esse não é o momento de negociar com Gatito ou outros jogadores que ainda têm contrato a cumprir.