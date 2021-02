Fifa está com tolerância zero contra descumprimento do protocolo sanitário AFP

Adversário do Palmeiras na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (11) às 12h (de Brasília), o Al Ahly está proibido pela Fifa de utilizar dois jogadores. Em comunicado, o clube egípcio informou que Hussein El Shahaat e Mahmoud Kahraba foram excluídos da competição porque não seguiram o protocolo sanitário contra a covid-19.

Não há maiores informações sobre qual das medidas não foram cumpridas e o Al Ahly apenas informou que aconteceu após a derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique, na semifinal. Entretanto, o impedimento dos dois jogadores mostra a política de tolerância zero prometida pela Fifa em casos de não cumprimento do protocolo sanitário.



O Mundial da Fifa é disputado em Doha, no Catar. Após a disputa do terceiro lugar entre Palmeiras e Al Ahly, Bayern de Munique e Tigres, do México, fazem a grande final às 15h.