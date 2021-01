Por iG - Economia

Publicado 27/01/2021 17:40 | Atualizado 27/01/2021 17:46

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) rebateu as afirmações sobre a compra de R$ 15 milhões em leite condensado e atacou as reportagens feitas pela imprensa com ofensas. As declarações foram feitas em um encontro com autoridades realizado nesta quarta-feira (27).

Em um vídeo gravado por um apoiador e publicado nas redes sociais do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), mostra Bolsonaro aglomerado com apoiadores e ministros, todos sem máscaras.

“[inaudível] leite condensado? Vai para PQP. É para enfiar no rabo de vocês da imprensa”, atacou Bolsonaro.

Escroto, covarde, bandido miliciano, acha que com ofensas vai intimidar a imprensa e a todos nós que investigamos e denunciamos as safadezas dele e da família. Bolsonaro: futuro de vocês é Bangu 8 !! pic.twitter.com/1ODgBFvqcl — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 27, 2021

Após a declaração, os participantes da reunião aplaudiram as falas e entoaram a palavra “mito” para Jair Bolsonaro. Na gravação, é possível ver o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

A fala do presidente acontece após a revelação de que o Governo Federal gastou R$ 15 milhões em leite condensado no ano passado. As informações estão disponíveis no Portal da Transparência e foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

O Portal iG analisou uma das licitações destinadas ao 3º Esquadrão da Cavalaria do Exército, que mostra o pagamento de R$ 324 por duas unidades de leite condensado de 395g.