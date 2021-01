Presidente Jair Bolsonaro AFP

27/01/2021

Um meme compartilhado mais de 6,7 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 18 de janeiro afirma que uma pesquisa Ibope revelou que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro chegou a 80%. Mas isso é falso: uma consulta às pesquisas divulgadas pelo instituto mostrou que na análise mais recente, de 16 de dezembro de 2020, a aprovação do mandatário estava em 46%.

“Pesquisa Ibope. Aprovação de Bolsonaro vai a 80%. Se você não viralizar, a grande mídia não fará isso por você. #FechadosComBolsonaro”, diz o texto que acompanha uma foto do presidente no meme, compartilhado milhares de vezes no Facebook e que também circulou no Instagram.

As postagens sobre a suposta aprovação de Bolsonaro ter atingido 80% ganharam força depois que, em 22 de janeiro de 2021, foi divulgada uma pesquisa EXAME/IDEIA indicando que a aprovação de sua gestão chegou a 26%, enquanto o seu índice de desaprovação foi de 45%.

Segundo a pesquisa, esses percentuais se devem à crise de saúde em Manaus, capital do Amazonas, desencadeada pela segunda onda de covid-19 e agravada pela escassez de oxigênio na rede hospitalar da cidade, e aos “desencontros sobre o cronograma de vacinação”.

A alegação de que Bolsonaro atingiu 80% de aprovação em uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), no entanto, é falsa.

Na seção do site do Ibope sobre a popularidade do presidente encontra-se a pesquisa mais recente feita pelo instituto a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 16 de dezembro de 2020.

Nela, indica-se que a aprovação de Jair Bolsonaro caiu entre setembro e dezembro, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, passando de 50% para 46%.

Uma busca no site do Ibope pelos termos “Bolsonaro + aprovação + 80%” também não fornece qualquer resultado a respeito de uma pesquisa que tenha tido esse percentual de aprovação.

Usando a funcionalidade “lupa” da ferramenta de análise de imagens InVid-WeVerify* é possível ver que o número 80 está sobreposto ao meme original, inclusive com a cor azul esfumada ao fundo.

ma pesquisa com a ferramenta CrowdTangle pela frase “Pesquisa Ibope aprovação de Bolsonaro vai a” mostrou que essa imagem começou a circular no Facebook e no Instagram em setembro de 2020, mas indicando que a aprovação de Jair Bolsonaro tinha chegado a 50%, não 80%.

De fato, em setembro do ano passado foi divulgada uma pesquisa Ibope sobre a aprovação do governo que mostrou um crescimento de 41%, em dezembro de 2019, para 50%, em setembro de 2020.

Um conteúdo semelhante foi verificado pelas equipes do Aos Fatos e da Agência Lupa.

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.