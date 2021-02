O jornalista César Tralli não andou de patins sem máscara durante a pandemia Facebook

Por AFP

Publicado 09/02/2021 13:48 | Atualizado 09/02/2021 13:50

Rio - Fotos do jornalista César Tralli andando de patins sem máscara têm circulado no Facebook desde o último 31 de janeiro junto a críticas por ele não estar usando proteção contra a disseminação da covid-19. Mas essas imagens, compartilhadas mais de 2 mil vezes, são de 2014, antes da pandemia do novo coronavírus.

“César Tralli, jornalista da globolixo vive vociferando para o povo usar máscara, olha o naipe dele”, aponta uma das postagens no Facebook.

Mas as imagens viralizadas foram tiradas de contexto.



Por meio de uma busca reversa feita no Google, o AFP Checamos constatou que essas fotos foram publicadas em diversos veículos, em 14 de fevereiro de 2014, muito antes, portanto, da pandemia do novo coronavírus. Os sites atribuem a foto ao fotógrafo Andre Freitas, da agência Agnews.