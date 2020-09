Esposa de Sorocaba posa de biquíni branco e encanta seguidores

Galeria de Fotos Biah Rodrigues Reprodução / Instagram Sorocoba e Biah Rodrigues Reprodução / Instagram Sorocaba, Biah Rodrigues e Theo Divulgação/CG Comunicações Sorocaba e sua mulher, Biah Rodrigues Reprodução Instagram Biah e Sorocaba em casa com o filho Reprodução Internet Biah Rodrigues, Théo, Sorocaba Divulgação/Thalita Castanha Sorocaba e sua mulher, Biah Rodrigues Instagram / Reprodução Sorocaba e sua mulher, Biah Rodrigues Reprodução de internet Sorocaba e a mulher Biah Rodrigues reprodução instagram

Rio - A esposa do cantor sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues compartilhou um clique, na manhã desta segunda feira usando um biquíni branco. O casal fez registros neste final de semana da primeira vez do filho Theo na praia."Ela é do mar...", escreveu ela.