Publicado 02/06/2021 08:20 | Atualizado 02/06/2021 08:21

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, inaugurou nessa terça-feira (1º), a obra de reforma da Estratégia de Saúde da Família, no bairro Boa Vista. Durante a cerimônia de entrega da obra, o prefeito da cidade, Marcelo Magno, anunciou a licitação para a construção de um pronto-socorro 24 horas, no distrito de Figueira.

De acordo com a Prefeitura, a previsão do município é que a licitação da obra seja publicada ainda neste mês, no Diário Oficial. "Essa ESF é fundamental para a comunidade da Boa Vista. Mas, é apenas uma obra das muitas a serem feitas no município. Vamos publicar o edital do Pronto-Socorro de Figueira. Arraial vai se transformar em um canteiro de obras", disse o prefeito.



Moradores, vereadores, secretários municipais e servidores públicos participaram da cerimônia de entrega da unidade, que já está em funcionamento nesta quarta-feira (2). A ESF oferece atendimento de obstetrícia, clínica geral, odontologia e fisioterapia, além de salas de vacina e curativo, pré-natal, preventivo, hiperdia, teste rápido, coleta de exames, odontologia e visitas domiciliares a pacientes acamados e domiciliados. O atendimento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

