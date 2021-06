Melman foi prefeito por dois mandatos consecutivos em Arraial do Cabo, entre 2001 e 2008 Foto: Divulgação

Por Lucas Madureira

Publicado 01/06/2021 21:00 | Atualizado 01/06/2021 21:04

Marcelo Magno, anunciou na noite desta terça-feira (1º), que vai decretar luto oficial de três dias na cidade, pela ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio,, anunciou na noite desta terça-feira (1º), que vai decretar luto oficial de três dias na cidade, pela morte do ex-prefeito Henrique Melman (PTD), que faleceu aos 90 anos, vítima de uma parada cardíaca . Segundo a família, ele chegou a dar entrada em um hospital da capital, mas não resistiu.

Em seu perfil, em uma rede social, Marcelo Magno lamentou a morte do ex-prefeito. “Com respeito, reconhecimento de sua importância e contribuição ao nosso município, vou decretar luto oficial por três dias”, declarou, em publicação feita às 20h06.



O ex-prefeito do município, Renatinho Vianna, também fez uma homenagem a Henrique Melman, nas redes sociais, e se solidarizou com os amigos e familiares. “Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito Henrique Melman. Gostaria nesse momento de desejar minhas condolências aos amigos e familiares”, escreveu.



O ex-candidato a vice-prefeito na chapa de Henrique Melman, nas últimas eleições municipais, Mazinho Neto, também se manifestou sobre o assunto. “Foi uma honra! Obrigado por tudo!”, escreveu ele, em uma publicação seguida de uma galeria de fotos em que aparece ao lado de Melman.



O ex-prefeito era viúvo, teve quatro filhos, sendo um já falecido, e deixa sete netas. Informações sobre o horário e local do velório e sepultamento do corpo ainda não foram divulgadas pela família.



Henrique Sérgio Melman era aposentado e havia completado 90 anos no dia 24 de abril. Natural de Recife (PE), ele era formado em engenharia civil, e na década de 1970 construiu sua casa em Arraial do Cabo, onde fortaleceu sua ligação política com a cidade. No município, ele exerceu dois mandatos consecutivos como prefeito (2001-2004 e 2005-2008). Nas eleições de 2012 e 2020, ele se candidatou ao cargo novamente, mas não foi eleito.