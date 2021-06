Inauguração será a partir das 17h, desta terça-feira Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai inaugurar a partir das 17h desta terça-feira (1º), a Estratégia de Saúde da Família (ESF), do bairro Boa Vista. Segundo a Prefeitura, a unidade terá profissionais de obstetrícia, clínica geral, odontologia e fisioterapia, e já há um planejamento para oferecer atendimento pediátrico, cardiologia e ortopedia.

De acordo com a Prefeitura, além disso, a nova unidade contará com salas de vacina e curativo, pré-natal, preventivo, hiperdia, teste rápido, coleta de exames, odontologia e terá ainda profissionais para a realização de visitas domiciliares a pacientes acamados. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A estrutura da unidade de saúde conta com acessibilidade e estacionamento para até 10 veículos. O município informou que anteriormente, a ESF funcionava na sede da Associação de Moradores da Boa Vista.

