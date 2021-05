Suspeito estava imobilizado por vizinhos quando PM chegou ao local Lucas Menezes

Rio - Um homem suspeito de ter assassinado a facadas a própria mãe foi preso, na tarde desta quarta-feira, (5), em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, os PMs foram acionados para a ocorrência na Rua Dona Olímpia, onde encontraram o suspeito já imobilizado por vizinhos. O nome dele não foi divulgado.

Os policiais do 14º BPM (Bangu) receberam a informação de que uma pessoa estaria esfaqueada no endereço. Ao chegarem no local, encontraram o suspeito, que seria o filho da vítima, imobilizado por moradores vizinhos ao imóvel onde eles residiam.

Ainda segundo a PM, a vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos. O homem suspeito de cometer o crime foi encaminhado para a 33ª DP ( Realengo).