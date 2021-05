Thales Bretas e os filhos Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 21:40

O dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos por complicações da Covid-19, compartilhou no Instagram uma foto com os dois filhos do casal, Romeu e Gael, de 1 ano e 9 meses. Nas imagens, o médico e os meninos aparecem de costas andando de mãos dadas em um gramado.



Na legenda, ele agradeceu o apoio e carinhos dos amigos do casal. "Quem tem amigos tem tudo! Obrigado, Monica Martelli, Fernando e amigos amados!", disse Thales. Ele e os filhos estão no interior de São Paulo com Monica, uma das melhores amigas de Paulo, Ingrid Gimarães e a modelo Carol Tretini.