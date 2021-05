Segundo informações, a vítima era funcionária da Pousada Beira Mar e deixou dois filhos Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 14/05/2021 11:02 | Atualizado 14/05/2021 11:39

Rio das Ostras - Uma mulher identificada como Michelle Rosa dos Santos, de 37 anos, foi morta a facadas na manhã desta quinta-feira (13/05) no interior de uma pousada na rodovia Amaral Peixoto, no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, baixada litorânea do Rio. O ex-marido dela, Rafael Gomes, é apontado como autor do crime.

De acordo com a ocorrência policial, Rafael Gomes, foi encontrado pela equipe de patrulhamento da Polícia Militar, sentado na calçada sangrando, próximo da cabine da PM do trevo da entrada da cidade. Os policiais foram informados que tratava-se de uma tentativa de suicídio e logo em seguida, o sujeito confessou ter esfaqueado sua ex-companheira.

Publicidade

Segundo informações, a vítima era funcionária da Pousada Beira Mar e deixou dois filhos. Os policiais militares e civis estiveram no local posteriormente, o corpo da vítima foi periciado e removido para o IML de Macaé.

O criminoso foi preso e o caso foi registrado na 128ª DP - Rio das Ostras. A motivação do crime não foi divulgada.