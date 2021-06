Por O Dia

Publicado 01/06/2021 00:45

ARRAIAL DO CABO – Dezenas de motociclistas foram às ruas de, na Região dos Lagos do Rio, na tarde dessa segunda-feira (31), e fizeram um protesto contra a morte de um suspeito de tráfico, registrada nesse domingo (30), em uma ação da PM no Morro da Cabocla . Os manifestantes reviraram latas de lixo e atearam fogo em objetos, na Avenida Leonel de Moura Brizola, uma das principais da cidade.