Vacinação acontece em diferentes pontos do município Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 12:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai aplicar entre esta segunda (31) e quarta-feira (2), a primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca, contra a Covid-19. Veja o calendário de imunização divulgado pela Prefeitura da cidade, para esta semana.

SEGUNDA-FEIRA (31) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 14H ÀS 16H



• Profissionais de saúde que atuam em assistência e vigilância a saúde;

• Profissionais que atuam na medida de distanciamento social;

• Servidores públicos que atuem em unidade portuária.

Para se imunizar, é preciso apresentar documentos de identificação e declaração de vínculo empregatício com a Prefeitura de Arraial do Cabo.

LOCAIS DE VACINAÇÃO



Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Estratégias de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.

TERÇA-FEIRA (1º) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 12H



• Portadores de comorbidades, com deficiência permanente, doenças renais crônicas, obesidade, com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior que 40, que tenham entre 42 e 44 anos;

• Portadores da síndrome de Down, síndrome do X Frágil, síndrome de Prader-willi, síndrome de Angelman, síndrome de Autismo, doença incapacitante temporária ou permanente, que tenham mais de 18 anos.

Para se imunizar, é preciso apresentar documentos de identificação, laudo médico e exames atualizados.

LOCAIS DE VACINAÇÃO



Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Estratégias de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.

QUARTA-FEIRA (2) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 12H



• Portadores de comorbidades, com deficiência permanente, doenças renais crônicas, obesidade, com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior que 40;

• Portadores da síndrome de Down, síndrome do X Frágil, síndrome de Angelman, síndrome de Autismo, doença incapacitante temporária ou permanente, que tenham mais de 18 anos.

Para se imunizar, é preciso apresentar documentos de identificação, laudo médico e exames atualizados.

LOCAIS DE VACINAÇÃO



Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Estratégias de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.

QUARTA-FEIRA (2) – ASTRAZENECA 2ª DOSE – DAS 14H ÀS 16H



• Pessoas que receberam a primeira dose nos dias 3 e 4 de março;

• Idosos e profissionais da saúde.

LOCAIS DE VACINAÇÃO



Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Estratégias de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.