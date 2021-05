Por O Dia

Publicado 28/05/2021 22:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de, na Região dos Lagos do Rio, está fazendo a demarcação da sinalização turística dos atrativos naturais, em áreas de proteção ambiental do município. O trabalho faz parte um Termo de Cooperação Técnica (TCT), assinado no início deste mês, entre a Prefeitura e o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), com o objetivo de instalar placas de sinalização na cidade