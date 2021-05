Reunião teve a presença do presidente do IEEA, Guilherme Fonseca (à esquerda), do secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro e do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (à direita) Foto: Rafa Pereira / Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 14:45

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, assinou nesta quinta-feira (6), o Termo de Cooperação Técnica (TCT), com o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), na capital, para a implementação de placas de sinalização na cidade. O encontro para a assinatura do termo teve a presença do secretário estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Bruno Kazuhiro, e o presidente do IEEA, Guilherme Fonseca.



Durante a reunião, foram apresentadas ao prefeito e demais convidados, as experiências obtidas em outras cidades, como Quissamã e São Pedro da Aldeia, que, de acordo com o IEEA, registrou um aumento de 30% na ocupação hoteleira, após a implantação da sinalização.



O secretário da Seinfra, Bruno Kazuhiro, destacou a importância do trabalho, que pode alavancar ainda mais o turismo na cidade, pós-pandemia. “Os projetos de placas serão entregues seguindo um padrão internacional. O IEEA e a Seinfra irão auxiliar as cidades em tudo o que for possível para que o turista, especialmente aquele que visita de carro, vindo de cidades do próprio Rio e de estados vizinhos, conheça os atrativos”, afirmou.

De acordo com o IEEA, qualquer cidade do estado do Rio pode solicitar, sem custos, os projetos de sinalização, tendo apenas que fazer a solicitação através de ofício à SEINFRA. O instituto informou que outras cidades da Região dos Lagos já encaminharam suas solicitações, entre elas, Araruama e Iguaba Grande. Ainda não há previsão de quando a sinalização será implementada.