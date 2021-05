O Gabinete de Crise de Contra o Coronavírus de Teresópolis, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo, mudou a forma de autorização de entrada de turistas no município. Foi lançado nesta terça-feira (25/05) um novo sistema, que substitui a permissão antes concedida pelos meios de hospedagem, através do qual o próprio turista preenche uma autodeclaração.

Antes os hotéis e pousadas geravam a autorização no sistema da Secretaria de Fazenda e o próprio hotel enviava para o hóspede. Agora, o novo sistema de autorização é uma autodeclaração, por meio do preenchimento de um formulário disponível na página da Secretaria de Turismo , onde o turista ou visitante deverá indicar uma hospedagem e/ou Guia de Turismo e/ou Operadora de Receptivo e/ou Transporte Turístico que possua registro no CADASTUR.Conforme decreto atual, osda capacidade, e os Guias de Turismo a 5 clientes por dia. Ônibus e Vans de Turismo também estão com acesso limitado, devendo solicitar autorização de entrada via formulário específico no link A autodeclaração gera um voucher com QR Code que poderá ser fiscalizado através do celular pelas equipes das barreiras sanitárias. O objetivo dessa nova ferramenta é melhorar o controle da entrada de turistas, retomar gradativamente a atividade dos guias de turismo e gerar dados estatísticos para melhor gestão do turismo no município.