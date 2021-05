Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:49 | Atualizado 25/05/2021 09:54

A Secretaria de Esportes (SMEL) de Teresópolis apresentou, nesta segunda-feira (24/05), no Teatro Municipal, na Prefeitura, o projeto “Exercite-se com a SMEL no seu ambiente”, uma série de vídeos gravados por professores da Secretaria sobre diversas atividades físicas, como ginástica, musculação, Futsal e Jiu-jitsu.

O projeto foi pensado pela gestão municipal como uma forma de superar o desafio de seguir com as atividades esportivas durante a pandemia, seguindo os protocolos de segurança e as medidas restritivas vigentes. Os vídeos começam a ser exibidos, no próximo dia 1º de junho, no canal da Prefeitura de Teresópolis no YouTube, e o cronograma segue até o dia 30 de junho.



O secretário de Esportes, Gustavo Lopes, agradeceu o empenho de toda a equipe da Secretaria e destacou a dedicação dos professores participantes do projeto: ”Agradeço aos professores que gravaram a série de vídeos. Esse é um projeto que contou com a união de todos, desde a gravação até a forma de exibição, com as decisões tomadas em conjunto. E o resultado está incrível. Convido ao público a assistir, se exercitar e se divertir junto com a gente”.