Publicado 26/05/2021 15:27

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), está implantando o projeto “Patrulha no seu Bairro”, para coibir irregularidades de trânsito e identificar veículos abandonados em via pública. Nesta quarta-feira (26/05), a operação aconteceu nos bairros Fonte Santa, Quinta Lebrão e Parque Ermitage, onde 9 carros com características de abandono foram identificados através de adesivos.

A proposta é intensificar a fiscalização a fim de manter o ordenamento do trânsito, garantir o direito de ir e vir e a prestação de serviços essenciais aos cidadãos, como os de coleta de lixo, de transporte público e de socorro. Caso os veículos adesivados permaneçam no local após 15 dias, eles serão removidos pela equipe de fiscalização até o Depósito Público Municipal, em Três Córregos, no 2º Distrito. Para reaver o veículo, o proprietário terá que quitar multa e arcar com os custos de remoção e despesas da diária do depósito.

“Essas são ações de rotina da GCM e que, por determinação da Gestão Municipal, e atendendo a solicitações registradas na Ouvidoria Geral do município, ganham atenção especial. A meta é manter as ruas liberadas para a fluidez do trânsito e a passagem dos caminhões de coleta de lixo domiciliar e de coleta seletiva, dos ônibus do transporte coletivo de passageiros, dos carros das concessionárias de água e de energia elétrica e de outros veículos, como os de socorro do Corpo de Bombeiros e ambulâncias, por exemplo. O projeto ‘Patrulha no seu Bairro’ será realizado na cidade e também nos bairros da zona rural”, explica o secretário de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz.