Publicado 23/05/2021 19:19

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga o calendário de vacinação contra a Covid-19 desta segunda-feira (24/05) até a quarta-feira (26/05). A vacinação acontecerá das 9h às 15h, nos três postos de drive-thru montados na Secretaria Municipal de Saúde, na Tijuca, em frente à UBS de Bonsucesso e em frente à Unidade de Saúde de Pessegueiros, de acordo com o cronograma abaixo. Pessoas a pé também serão atendidas. Haverá distribuição de senhas.



As pessoas que são do público-alvo da vacina da Pfizer devem ficar atentas à divulgação com a confirmação da chegada da remessa ao município, prevista para esta segunda-feira. As 1.170 doses da vacina Pfizer serão destinadas à vacinação de gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, inscritas ou não no Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Calendário de 24 a 26/05



Entre segunda e quarta-feira, das 9h às 15h, será aplicada a segunda dose das vacinas Oxford/AstraZeneca e CoronaVac para pessoas com vencimento até esta data e datas anteriores (verificar data indicada no cartão de vacina). Os imunizados com a Astrazeneca receberão a dose de reforço no no auditório da Secretaria de Saúde, no bairro Tijuca (área urbana); na Unidade Básica de Saúde de Bonsucesso e no PSF de Pessegueiros (zona rural). Já quem recebeu a CoronaVac deve se dirigir ao auditório da Secretaria de Saúde, no bairro Tijuca (área urbana).



Na terça-feira, 25, das 9h às 15h está prevista a aplicação da primeira dose da vacina Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres a partir de 18 anos e no período de até 45 dias pós-parto). A imunização acontece na Secretaria de Saúde, no bairro Tijuca, no sistema drive-thru.

Na quarta-feira, 26, das 9h às 15h, será aplicada a primeira dose da vacina Pfizer em pessoas com Deficiência Permanente (com ou sem cadastro no BPC - Benefício de Prestação Continuada), na Secretaria de Saúde, no bairro Tijuca, no sistema drive-thru.

As pessoas deverão apresentar um documento de identificação (identidade e CPF), cartão SUS (se tiver), comprovante de residência em Teresópolis, laudo ou parecer médico original atualizado com uma receita médica dos últimos 6 meses comprovando a comorbidade.