Teresópolis será representada, nesta sexta-feira (28/05)), no 9º Encontro dos Técnicos dos Órgãos Estaduais, Municipais e ICMBIO sobre Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). A palestra do assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Raimundo Lopes, poderá ser acompanhada a partir de 14h30 no Canal Terça RPPN, no Youtube Promovido inteiramente on-line pela Fundação SOS Mata Atlântica, o evento esclarecerá dúvidas sobre a criação de RPPNs e o acompanhamento das legislações de incentivo à sua implementação. A iniciativa para criação de uma RPPN é ato voluntário de pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de imóveis rurais ou urbanos que demonstram um potencial para a conservação da natureza.A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está em tratativas com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a fim de firmar parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Em pauta, apoio técnico para que o município desenvolva projetos de apoio à criação de mais Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Atualmente, Teresópolis possui 8 RPPNs.• Abertura: Márcia Hirota, Diretora Executiva Fundação SOS Mata Atlântica• Mesa 01: RPPN suas características e especificidades.Mediação: Mônica FonsecaApresentação: Roberta Guagliardi• Mesa 02: Procedimentos para criação de RPPN e Análise documental.Mediação: Mônica FonsecaApresentação: Luciano Souza• Mesa 03: RPPN Via TAC como condicionante de licenciamento ambiental.Mediação: Roberta Guagliardi e Luciano SouzaConvidada: Marisa do Carmo Silva Reis - Advogada da Procuradoria do IEF/MG.