Por O Dia

Publicado 24/05/2021 18:39

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta segunda-feira (24/05) o lote de vacina da Pfizer/ BioNtech. Estando o município entre as 19 cidades com mais de 150 mil habitantes contempladas com a remessa do imunizante, foram entregues pelo Governo do Estado 1.170 doses da vacina.

Conforme divulgado anteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde , o imunizante será utilizado na vacinação com a primeira dose de gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, inscritas ou não no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, do total recebido, 170 doses fazem parte da reserva técnica, para suprir possíveis perdas, além da imunização de deficientes que não podem comparecer aos locais de vacinação.

Publicidade

Nesta terça-feira (25/05), das 9h às 15h está prevista a aplicação da primeira dose da vacina Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres a partir de 18 anos e no período de até 45 dias pós-parto). A imunização acontece na Secretaria de Saúde, no bairro Tijuca, no sistema drive-thru.

Na quarta-feira (26/05), das 9h às 15h, será aplicada a primeira dose da vacina Pfizer em pessoas com Deficiência Permanente (com ou sem cadastro no BPC - Benefício de Prestação Continuada), na Secretaria de Saúde, no bairro Tijuca, no sistema drive-thru.

Publicidade

As pessoas deverão apresentar um documento de identificação (identidade e CPF), cartão SUS (se tiver), comprovante de residência em Teresópolis, laudo ou parecer médico original atualizado com uma receita médica dos últimos 6 meses comprovando a comorbidade.