Por O Dia

Publicado 27/05/2021 18:16

A Padaria-Escola do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Barroso em Teresópolis está de volta. Desativado há 6 meses, o local passou por obras, recebeu novos equipamentos e já retomou a produção. No momento, a unidade está fornecendo pães para os servidores da Secretaria de Serviços Públicos, que trabalham em atividades externas, iniciando o expediente no começo da manhã.

Em breve, o município seguirá com a organização de um novo projeto, o “Café Popular”, que será abastecido pela Padaria-Escola.



“Vamos oferecer um café da manhã a preço popular no centro da cidade, em local perto da rodoviária, onde poderão ter acesso trabalhadores tanto da área urbana quanto da zona rural do município. Temos um carinho especial por esse projeto, que será inaugurado em breve, porque sabemos o quanto as pessoas estão precisando dessa ajuda, principalmente nesse momento difícil de pandemia”, enfatizou o prefeito Vinicius Claussen.