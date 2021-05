A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última segunda-feira (24/05), ações de desratização em bairros da cidade. O trabalho foi feito pelas equipes do Setor de Controle de Zoonoses, que estiveram no Morro do Tiro e no Jardim Féo.

Acompanhados do presidente da associação de moradores do Morro do Tiro, Maycon Nascimento, os agentes analisaram pontos estratégicos em cada local, como lixeiras em vias públicas.“Nosso objetivo é eliminar os focos onde os roedores possam se desenvolver, tentando fazer o controle desses animais que podem causar muitos prejuízos financeiros, além de propagar diversas doenças para a população”, afirma a responsável pelo do Controle de Zoonoses, Eveline Ribeiro.A Divisão de Vigilância Ambiental realiza os trabalhos através de solicitações enviadas pela Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Teresópolis. Neste mês de maio, a equipe de zoonoses fez estas ações nos bairros Barroso, Barra do Imbuí, Caleme, Caxangá, Corta Vento, Fonte Santa, Iúcas, Jardim Meudon, Morro dos Funcionários, Morro dos Pinheiros, Prata, Pimentel, Quinta Lebrão, Rosário, São Pedro, Santa Cecília, Tijuca, Várzea, Vale do Paraíso, Vila Muqui – na cidade, Pessegueiros e Vargem Grande – na zona rural.“Precisamos de ajuda da população, pois as principais medidas preventivas para qualquer controle de pragas visam eliminar ou minimizar as condições ambientais que propiciam proliferação desses animais”, comenta Eveline Ribeiro.A Ouvidoria Geral do Município atende de segunda a sexta, de 9h às 18h, pelos telefones 162 ou 2742-5074, ou pelo e-mail [email protected] Presencialmente, o atendimento acontece das 12h às 18h na sede localizada no Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas (Avenida Lúcio Meira, 375, Várzea – prédio do antigo Fórum). O serviço também pode ser solicitado pelo aplicativo e-Ouve.