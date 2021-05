Por O Dia

Publicado 24/05/2021 14:09

Professores e alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis participam, na quarta-feira (26/05), do “Dia do Desafio Sesc 2021”, campanha mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas e esportivas para promoção da saúde e bem-estar que este ano está em sua 27ª edição. Com o tema “Atividade física: Bom pra mim! Bom pra todos!”, a edição será promovida em diversas cidades do país de forma on-line. Em Teresópolis, a campanha do SESC conta com a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação.



A edição 2021 do Dia do Desafio acontece em ambiente digital, no Facebook da Prefeitura (facebook.com/PrefeituraTeresopolisOficial). Serão transmitidas lives e exibidos vídeos, das 10h às 12h, e das 15h às 17h, com conteúdos sobre atividades físicas enfatizando a importância de praticá-las, com a participação de professores educadores físicos da Rede Municipal de Ensino. Pela manhã, alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e, à tarde, estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) vão participar de forma virtual do evento.



A ideia é que no dia 26 de maio muitas cidades, instituições e pessoas compartilhem em suas redes sociais desafios, vídeos com práticas de atividade física, bate-papos, relatos de experiências e boas práticas relacionadas à importância da prática de esportes e atividades físicas. Quanto mais incentivo, mais pessoas engajadas para um melhor estilo de vida!



Em 2020, diante do contexto de pandemia da Covid-19, o evento contou com a participação de 12 países do Continente Americano, com ênfase em ações no ambiente digital, formando milhares de interações por meio das redes sociais e consolidando as manifestações físico-esportivas como importante plataforma de diálogo e de ação comunitária junto aos territórios.



Nesta edição, o Sesc seguirá com o modelo que incentiva a promoção de ações no ambiente digital destacando a importância da prática regular de atividades físicas, fundamentalmente, como um hábito de vida determinante para a saúde e para a harmonia na convivência social.