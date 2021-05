A Secretaria Municipal de Turismo deu início a um cadastramento dos prédios, sobrados e casarões antigos de Teresópolis. O objetivo é coletar informações sobre as construções comdo município, para que sejam incluídas em um inventário e analisadas de modo a se tornarem objeto de possíveis políticas públicas.“Esse cadastro é uma mobilização pela preservação do patrimônio histórico e cultural existente no município e também para a promoção do turismo histórico. Teresópolis ainda tem construções interessantes pelos bairros, como igrejas, sobrados e casas que ainda não estão descaracterizadas. Qualquer pessoa pode acessar o link e indicar a localização de um imóvel que considere relevante”, orienta Mauricio Weichert, secretário municipal de Turismo.No formulário on-line disponibilizado pela Prefeitura de Teresópolis, além do endereço e de informações sobre o imóvel, é possível enviar fotos para facilitar a análise da construção, que pode ser residencial ou comercial.