Motoboys fazem protesto contra 'máfia dos reboques' na Avenida Brasil

Publicado 30/03/2021 14:53 | Atualizado 30/03/2021 15:42

Rio - Um grupo de motoboys se reuniu no final da manhã desta terça-feira (30), na Avenida Brasil, na altura de Bangu, Zona Oeste do Rio, em protesto contra uma suposta ‘máfia dos reboques’ na cidade do Rio. De acordo com os motociclistas, eles estão sendo vítimas de blitzen irregulares e de abuso do poder durante a abordagem nas estradas por parte da Polícia Militar e da prefeitura.





"Vocês [PM e Prefeitura do Rio] estão infringindo e passando por cima da lei, estão levando moto e carro de trabalhador. Só queremos trabalhar! Isso está apenas começando, chega de tanta covardia", disse um dos manifestantes.

Durante toda a manifestação, os motociclistas estavam com suas motos interditando a pista sentido Vila Kennedy. O protesto contou com a participação de cerca de 80 motoboys. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram deslocadas para o local do protesto e não houve confusão. Questionada sobre a 'máfia dos reboques', a Polícia Militar informou que a Corregedoria segue à disposição dos cidadãos para a formalização de denúncias através do telefone (21) 2725-9098 e do e-mail [email protected] O anonimato é garantido. A Secretaria de Ordem Pública do Rio disse em nota que as manifestações são por conta de blitz realizadas pela Polícia Militar, em que a Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal e da Coordenação de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (CFER), atuou no apoio das ações. Com relação aos reboques, a Cfer removeu apenas os veículos infracionados e indicados pela PM.