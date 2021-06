Linha 428 Bonsucesso x Nova Aurora bate em poste em frente a estação de metrô de Acari Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 19:06

Rio - Um ônibus da linha 428, que faz o trajeto Bonsucesso x Nova Aurora, bateu em um poste em frente à estação de metrô de Acari, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (31). Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o momento em que passageiros saem às pressas pela porta traseira do veículo. Devido a batida, a fiação elétrica do poste entrou em curto.



Pavuna



Ônibus bate em poste, causa curto circuito na rede elétrica e deixa passageiros em pânico. Sem informe de feridos. pic.twitter.com/MOdMldMqAA — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) May 31, 2021

A Viação Vera Cruz, responsável pela linha, ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação. De acordo com a Light, uma equipe compareceu ao local e substituiu o poste.

Segundo testemunhas, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal informaram que não foram acionados.

Em atualização.