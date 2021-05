Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:43

Rio - O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe, informou ao, que não recebeu nenhum tipo de pedido ou documento para que o Rio fosse uma das sedes para a disputa da Copa América no Brasil . Apesar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não ter oficializado, o Maracanã seria o possível estádio a ser utilizado para a final da competição, que acontece no dia 10 de julho.