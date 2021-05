PM apreendeu armas, drogas e radiotransmissores Divulgação/PMERJ

Rio - Um confronto entre policiais militares e homens armados, nesta segunda-feira (31), deixou dois suspeitos mortos e um ferido, no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Militares do 12º BPM (Niterói) verificavam informações passadas pelo Disque Denúncia, no Complexo do Santo Cristo, quando foram alvos de disparos.



De acordo com a PM, houve troca de tiros durante o patrulhamento e três suspeitos da comunidade da Vila Ipiranga foram baleados. Os homens foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), mas dois deles não resistiram. Com eles, a polícia apreendeu um fuzil, duas pistolas, seis radiotransmissores e drogas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).