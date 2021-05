Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:40

Rio - Uma equipe de Segurança Patrimonial da CEDAE cortou 21 ligações clandestinas de água, nesta segunda-feira (31), na Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Os 'gatos' abasteciam cerca de 30 imóveis que estavam em construção irregular e um lava a jato.



A operação aconteceu em conjunto com Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), Seconserva (Secretaria Municipal de Conservação), Polícia Militar, Guarda Municipal, Comlurb e Light.



Ações na Zona Norte

Também nesta segunda-feira, técnicos da Companhia desfizeram uma ligação clandestina em uma padaria na Rua Arai, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. No local havia caixa d’água com capacidade para armazenar 1 mil litros de água.Já na sexta-feira (28), um outro 'gato' foi eliminado em um lava a jato e estacionamento na Rua Carlos Xavier, no bairro do Campinho.Furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.