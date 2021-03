Gabigol e Mc Gui detidos em cassino clandestino Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 08:53 | Atualizado 14/03/2021 09:14

O jogador Gabigol e o cantor Mc Gui ficaram encrencados com a polícia. Os dois foram detidos na madrugada deste domingo (14), após uma operação que fechou um cassino clandestino na Vila Olímpia, em São Paulo. Outras 200 pessoas que frequentavam o local também foram levadas pela polícia. O espaço ilegal funcionava na Rua Alvorada, altura do número 250.

Segundo informações do deputado federal Alexandre Frota, Gabigol foi encontrado escondido embaixo de uma mesa. "Para a nossa surpresa, dentro do cassino, escondido embaixo de uma mesa, estava o jogador do Flamengo, o Gabigol. Conduzido para a DP pela Polícia Civil. A força tarefa coíbe festas clandestinas na fase vermelha, com o pior momento da pandemia", disse o político.

Frota também falou sobre as condições em que o estabelecimento de jogos ilegais funcionava. "Chegamos ao local e a festa acontecia dentro de um cassino. De novo aglomeração de pessoas sem máscaras, sem alvará e um esquema de primeiro mundo. Várias personalidades se encontravam no local e foram levadas para a delegacia. Pandemia não é hora de festa clandestina".

A polícia chegou até o local após diversas denúncias que inicialmente davam conta de uma suposta festa clandestina. Somente ao chegar lá que os agentes da Polícia Civil se deram conta de que se tratava de um cassino clandestino. Todos os detidos foram encaminhados à delegacia para prestarem esclarecimentos e logo depois librados.