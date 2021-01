73ª DP (Neves) Foto: Internet

Publicado 17/01/2021 13:34 | Atualizado 17/01/2021 13:50

Rio - A Polícia Militar interrompeu, na manhã deste domingo, a montagem de um evento musical clandestino que aconteceria na Rua Expedicionário José García Lopes Filho, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo a corporação, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram recebidos a tiros por homens armados e houve confronto. Ninguém ficou ferido.

Os três homens, que se apresentaram como os responsáveis pelo evento, foram conduzidos à 73ª DP (Neves). De acordo com a PM, foram apreendidas 24 caixas de som, duas lonas, duas mesas de som, fio diversos, R$ 1.400 reais em espécie, além do caminhão que transportou os equipamentos.