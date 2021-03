Por Isabele Benito

Sem recadastramento, sem dinheiro no bolso... Essa é a situação de alguns servidores lá de Belford Roxo!

Segundo eles, desde janeiro não se vê a cor do dinheiro. E hoje já começa mais um mês...

Eles até tentaram se recadastrar, mas cadê que conseguiram?

A prefeitura já até se manifestou nas redes sociais, dizendo que o recadastramento dos servidores efetivos já foi concluído, mas pelas denúncias não é bem assim...

"Tem servidor passando fome, com ordem de despejo. E a prefeitura falando que está com o dinheiro do pagamento separado, mas cadê? Esse recadastramento pra muitos não existiu, foi uma furada! Até quem conseguiu fazer ainda não recebeu", conta um servidor que pediu para não ser identificado, por medo de represálias.

É surreal imaginar que o povo trabalha praticamente de graça!

Que problema... E olha que não é de agora! A história vem de muito antes.

Outro servidor que nos procurou conta que está há 1 ano e 3 meses sem receber.

Sandro Santos da Silva, funcionário efetivo há 21 anos da Secretaria de Segurança Pública e mobilidade urbana, não recebeu ainda o salário de dezembro de 2019, todo o ano de 2020 e décimo terceiro, e o mês de janeiro deste ano.

"Eu não tenho medo de botar a cara, tô cobrando um direito que é meu. Tem funcionário doente, morrendo e a prefeitura não dá uma resposta, um motivo", desabafa ele, que ainda administra um grupo de WhatsApp com outros funcionários no sufoco.

É... Não tá tudo às mil maravilhas, e o povo precisa de resposta!

A coluna cobrou a prefeitura que, em nota, informou que o recadastramento foi feito de 18 de janeiro a 5 de fevereiro. Após análise dos dados, a prefeitura começou a efetuar o pagamento de fevereiro dos servidores.

Sobre o fato de ter servidores sem receber há um ano, a prefeitura se defendeu, dizendo desconhecer essa informação, pois desde 2017 o prefeito Waguinho, tem mantido em dia o pagamento dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas.

A gente vai continuar em cima, querendo saber dia e hora em que os trabalhadores em questão vão receber seus pagamentos.

4,5,6... 456 anos de Rio de Janeiro!

E que presentão a senhora recebeu, hein cidade maravilhosa?

1 ano de pandemia e a sensação de não ter saído daquele março de 2020... Pra falar a verdade, ninguém saiu!

E pelo ritmo que as coisas andam, ainda nem dá pra saber quando vai sair.

Ah, meu Rio! Mas isso aí você e seu povo ensinam como ninguém, todos os dias... Porque ser carioca, mesmo que de alma como eu, é ser perseverante!

Essa cidade, que fica entre o mar e a montanha, cheia dos seus contratempos ( e olha que são muitos) e que é a vitrine do Brasil, nos promove sempre o exercício de que "amanhã será um novo dia".

Carioca não desiste fácil, rapá! Seja dentro do BRT lotado ou aplaudindo o pôr-do-sol no Arpoador, ele mostra a que veio.

E comemorar aniversário é sempre um sinal de renascimento, né? E quando isso tudo passar, ele com certeza vai renascer, como tantas vezes já renasceu. Pode acreditar!

Meu Rio, minha escolha, feliz aniversário! E "aquele abraço!" de todos os anos, em 2021, fica só pela música mesmo.

Gabriel é ajudado por centro espírita, mas ainda precisa de outras doações Divulgação

O pedido chegou pelo pai de uma amiga...

Esse é o Gabriel, de 23 anos, morador de Irajá.

O jovem, que perdeu a mãe cedo, e é criado pela avó e pela bisavó, já bem idosas, sofreu um AVC aos 20! Ele recebia atendimento no Hospital Sarah, mas com a chegada da pandemia, tudo se complicou...

Hoje, ele está sendo ajudado pelo Centro Espírita Francisco de Paula, em Vigário Geral, que paga a fisioterapia, medicamentos e também materiais como fraldas e pomadas.

Mas ele ainda precisa de muita ajuda! Precisa passar por consultas médicas e também de uma cama melhor.

"A família do Gabriel nunca foi em nossa casa, a história dele chegou para nós e resolvemos ajudar. Qualquer ajuda é muito importante para ele", conta Cláudio Pereira, diretor do centro espírita.

É isso, gente... Se quem deveria realmente ajudar fecha os olhos, o povo de bom coração vai lá e faz! Parabéns ao Centro Francisco de Paula e bora ajudar mais ainda o Gabriel com o que ele precisa?!

O telefone do centro para doações é: (21) 99433-6431

