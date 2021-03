Rio começa a vacinar idosos a partir de 79 anos Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 08:25 | Atualizado 01/03/2021 08:57

Rio - O município do Rio começa, nesta segunda-feira, a vacinar idosos a partir dos 79 anos de idade . A imunização será realizada nos três primeiros dias de março. Hoje a aplicação do imunizante começa ao meio-dia, mas como idosos chegaram cedo as unidades de saúde, alguns postos, como o Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, estão avaliando a antecipação do inicio da vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os idosos sigam o cronograma inicial e compareçam nos locais nos horários divulgados.

A imunização nesses três dias estão previstas para clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos postos montados no Planetário da Gávea, no Museu da República (Catete), no Tijuca Tênis Clube e na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme). De acordo com o calendário divulgado pelo prefeito, nesta segunda-feira (1), a vacinação vai do meio-dia às 17h, enquanto na terça-feira (2) e na quarta-feira (3), vai acontecer das 8h às 17h.

A aplicação do imunizante também irá acontecer nos postos de drive thru, como anunciou a Prefeitura do Rio, na noite de domingo. Os postos da Uerj, no Maracanã, Zona Norte do Rio e no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, funcionam de 9h às 15h.



A repescagem dos profissionais de saúde com 60 anos ou mais está marcada para os dias 2 e 3 de março, de 13h às 17h. Para a vacinação, é preciso apresentar a carteira do conselho de classe.

O prefeito Eduardo Paes informou que assim que as novas doses de vacina forem chegando à cidade, será divulgado o cronograma. "Chegando mais doses da vacina, vamos anunciando novo cronograma."

O prazo para a segunda dose depende de qual das duas vacinas foi utilizada. Para saber quando retornar ao posto de vacinação para tomar a segunda dose, a pessoa precisa conferir a data anotada a lápis em sua caderneta ou comprovante de vacinação.

Para os idosos acamados que pediram a aplicação da vacina em casa, as unidades de saúde seguem o cronograma de visitas e todos serão atendidos dentro de até 30 dias da solicitação.