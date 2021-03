Ponto de táxi no Aeroporto do Galeão Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 15:36 | Atualizado 05/03/2021 15:38

Rio - Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) prenderam, nesta sexta-feira (5), um taxista que fez uma cobrança irregular a um casal de turistas. Segundo as vítimas – um alemão e uma brasileira que vivem na Alemanha –, o homem exigiu o pagamento de R$ 450,00 para devolver as malas que estavam no veículo.



Os turistas, que estavam com uma criança, pegaram o táxi para realizar, na Ilha do Governador, um teste de covid-19 exigido para o embarque, na noite desta quinta-feira (4). Ao retornarem para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), o taxista se mostrou agressivo. Com medo, o casal cedeu e pagou a quantia exigida.



Informados da ocorrência, os agentes da DAIRJ identificaram o veículo e o motorista e passaram a monitorá-lo. Ele foi localizado no bairro Santa Lúcia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde foi realizada a prisão. O homem possui nove anotações penais por golpes aplicados em turistas, além de outras anotações por ameaças, estelionatos, lesão corporal e homicídio.